Диета отцов влияет на здоровье будущих детей

«Мы знаем, что первые 1 000 дней жизни, начиная с момента зачатия, наиболее важны с точки зрения развития хронических заболеваний у взрослых. Здоровое питание во время беременности обеспечивает будущему ребенку основу для хорошего здоровья», - отмечает профессор Клифтон.

Новое исследование показало, что диета отцов оказывает длительное влияние на здоровье их будущих детей. Ученые из Квинслендского университета и компании Mater Research, показали, что улучшать рацион питания нужно для обоих будущих родителей.Исследователи изучили данные о питании почти 200 пар, получавших дородовую помощь в крупнейшем родильном доме Австралии в период с 2018 по 2021 год. Профессор Вики Клифтон, глава исследования, отмечает, что рацион питания беременных женщин сильно зависит от их партнера.Ученые подчеркивают, что исследований роли отцов в питании беременной женщины проведено очень мало и непонятно, как пищевые привычки партнера влияют на будущих мам. Исследование также показало, что женщины с более высоким ИМТ до беременности с гораздо большей вероятностью превышали рекомендуемые прибавки в весе.При этом очень низкая доля участников соблюдала пять основных рекомендаций по потреблению пищевых групп. Только 41,4 % женщин соблюдали рекомендации по ежедневному потреблению фруктов и 28,4 % овощей по сравнению с примерно 31 % и 15 % их партнеров.Ранее ученые рассказали, как женщины могут бороться с детскими травмами