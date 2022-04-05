Налог на газировку не снижает потребление среди девочек

«Это исследование впервые подтверждает, что налоги на газированные напитки могут снижать потребление среди молодежи», - отмечает Коули.

Новое исследование, в котором приняли участие более 11 000 подростков, показало, что дополнительный налог на газировку сокращает потребление продукта среди мальчиков, но не девочек. Правительства более чем 45 стран устанавливают дополнительный налог на газированные напитки и другие напитки с сахаром, чтобы сократить потребление, предотвратить ожирение и одновременно с этим увеличить доходы.Это относительно новые налоги, поэтому непонятно, как они влияют на потребление напитков. Новое исследование, проведенное профессором экономики Джоном Коули из Корнельского университета показало, как данные налоги влияют на потребление напитков. Своими результатами группа ученых под его руководством поделилась в журнале Health Economics.Исследователи использовали данные о подростках островного государства Маврикий. Результаты показали, что новый налог снизил вероятность потребления газировки мальчиками на 11 %. Однако заметного влияния на частоту потребления или ИМТ не оказал. У девочек же не было обнаружено заметного влияния ни по одному из трех направлений.Ранее врачи предупредили, о каком заболевании сигнализируют "мушки" в глазах