Скопление "жировых шишек" сигнализирует о «стремительном повышении» уровня холестерина

«Эти бугорки представляют собой жировые отложения холестерина, вызванные чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов (типа холестерина) в крови», — пояснили в ADD.

Высокий уровень триглицеридов

Мясо

Молочный жир

Кулинарные масла

Болезнь почек

Неалкогольная жировая болезнь печени

Подагра

Недостаточно активная щитовидная железа

Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.

Этот поразительный признак может указывать на «стремительный рост уровня холестерина», предупреждает Американская академия дерматологической ассоциации (AAD). Повреждения кожи могут появиться и выглядеть как бородавки или сыпь.Медицинское название этого состояния - эруптивная ксантома.объяснила, что триглицериды — тип жира в крови — должны быть нашим основным источником энергии.Триглицериды представляют собой комбинацию трех жирных кислот — ненасыщенного жира, насыщенного жира и глицерина — формы глюкозы. Эти жиры поступают из рациона и из печени, так как они важны для повседневной жизни. Однако, если у вас их слишком много в крови, вы подвергаетесь повышенному риску заболеваний сердца и сосудов.Такие продукты при всасывании в кишечнике упаковываются в пакеты жиров и белков, называемые хиломикронами. Хиломикроны — тип липопротеинов — переносят жир в кровотоке к тканям, которые могут использовать его в качестве энергии, или откладываются.Экспертызаявили, что люди должны стремиться к уровню триглицеридов не натощак ниже 2,3 ммоль/л, что можно определить с помощью анализа крови. На повышенный уровень триглицеридов может влиять малоподвижный образ жизни, нездоровая диета, особенно с высоким содержанием добавленных сахаров и насыщенных жиров, и алкоголь.