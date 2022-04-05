Скопление "жировых шишек" сигнализирует о «стремительном повышении» уровня холестерина
Высокий уровень холестерина, закупоривающий артерии, может вызвать появление симптомов через кожу. Одним из признаков, например, является появление скопления жировых шишек.
Этот поразительный признак может указывать на «стремительный рост уровня холестерина», предупреждает Американская академия дерматологической ассоциации (AAD). Повреждения кожи могут появиться и выглядеть как бородавки или сыпь.
«Эти бугорки представляют собой жировые отложения холестерина, вызванные чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов (типа холестерина) в крови», — пояснили в ADD.
Медицинское название этого состояния - эруптивная ксантома.
Высокий уровень триглицеридов
Heart UK объяснила, что триглицериды — тип жира в крови — должны быть нашим основным источником энергии.Триглицериды представляют собой комбинацию трех жирных кислот — ненасыщенного жира, насыщенного жира и глицерина — формы глюкозы. Эти жиры поступают из рациона и из печени, так как они важны для повседневной жизни. Однако, если у вас их слишком много в крови, вы подвергаетесь повышенному риску заболеваний сердца и сосудов.
Продукты, содержащие триглицериды:
- Мясо
- Молочный жир
- Кулинарные масла
Эксперты Heart UK заявили, что люди должны стремиться к уровню триглицеридов не натощак ниже 2,3 ммоль/л, что можно определить с помощью анализа крови. На повышенный уровень триглицеридов может влиять малоподвижный образ жизни, нездоровая диета, особенно с высоким содержанием добавленных сахаров и насыщенных жиров, и алкоголь.
Болезни, которые могут привести к повышению уровня триглицеридов, включают:
- Болезнь почек
- Неалкогольная жировая болезнь печени
- Подагра
- Недостаточно активная щитовидная железа
Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.
Heart UK
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