Онкология: необъяснимая боль — «самый ранний симптом», который ошибочно пропускается

«Боль может быть симптомом различных видов рака, затрагивающих различные части тела в зависимости от типа рака, которым вы страдаете. Однако боль является очень распространенным симптомом рака костей».

«Поначалу его часто принимают за симптомы артрита, растяжения связок или перенапряжения. Боль обычно становится более сильной и постоянной по мере прогрессирования рака».

Как часто появляется боль при раке костей?

«Обычно боль начинается с чувствительности в костях, которая может усиливаться при выполнении напряженной деятельности».

«Если пораженная кость окажется близко к суставу, отек может затруднить вам ходьбу, что может привести к тому, что вы будете прихрамывать. Однако по мере прогрессирования рака эта боль может стать хронической и сохраняться даже в периоды отдыха. Рак кости может даже привести к ослаблению вашей кости до «точки, где она сломается».