Онкология: необъяснимая боль — «самый ранний симптом», который ошибочно пропускается
Хуссейн Абде, фармацевтом из Medicine Direct, рассказал о предупреждающих признаках рака костей. Хитрость этого диагноза заключается в том, что основной симптом «часто ошибочно принимают» за другие состояния. Вот что нужно искать.
Г-н Абде сказал:
«Боль может быть симптомом различных видов рака, затрагивающих различные части тела в зависимости от типа рака, которым вы страдаете. Однако боль является очень распространенным симптомом рака костей».
Он объяснил, что необъяснимая боль может быть одним из «самых ранних» симптомов заболевания.
Что еще хуже, вы можете не связать это с раком кости, поскольку боль часто связана с другими проблемами со здоровьем. Фармацевт продолжил:
«Поначалу его часто принимают за симптомы артрита, растяжения связок или перенапряжения. Боль обычно становится более сильной и постоянной по мере прогрессирования рака».
Как часто появляется боль при раке костей?
К сожалению, боль, связанная с раком костей, может быть «постоянной», что может привести к дискомфорту.
Г-н Абде сказал:
«Обычно боль начинается с чувствительности в костях, которая может усиливаться при выполнении напряженной деятельности».
Напряженная деятельность описывает подобные упражнения или поднятие тяжестей.
Он продолжил:
«Если пораженная кость окажется близко к суставу, отек может затруднить вам ходьбу, что может привести к тому, что вы будете прихрамывать. Однако по мере прогрессирования рака эта боль может стать хронической и сохраняться даже в периоды отдыха. Рак кости может даже привести к ослаблению вашей кости до «точки, где она сломается».
Это может произойти после травмы, которая «обычно» не приводит к перелому.
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Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Старший врач-фармацевт компании Medicine Direct (Великобритания).
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