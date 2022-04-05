Люди с глубокими морщинами на лбу «в 10 раз чаще» подвержены риску болезней сердца
Болезнь сердца — это когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в артериях. Со временем стенки ваших артерий могут покрыться жировыми отложениями, что увеличивает риск возникновения потенциально опасного для жизни состояния. Удивительный фактор риска был обнаружен в ходе исследования.
Исследования показывают, что люди с глубокими морщинами на лбу могут подвергаться более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование показало, что люди с глубокими бороздами на лбу могут быть тревожным сигналом, когда речь идет о потенциальных проблемах, таких как болезни сердца или инсульты, согласно 20-летнему французскому исследованию.
Люди с «многочисленными глубокими морщинами» могут в 10 раз чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет ведущий автор исследования Иоланда Эскирол, доцент Университетского госпитального центра Тулузы.
Исследование ясно показывает, что морщины по-прежнему не являются лучшим методом оценки сердечно-сосудистых заболеваний — самой большой смертельной болезни в Европе — чем существующие методы, такие как измерение артериального давления и профилей липидов.
В ходе исследования было проанализировано 3200 взрослых в возрасте от 32 до 62 лет в течение двух десятилетий. Каждому человеку были присвоены баллы в зависимости от количества и глубины морщин на лбу. Ноль баллов означал, что кожа была полностью гладкой, а три балла означали «многочисленные глубокие морщины».
Авторы обнаружили, что у людей с оценкой один риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был «немного выше», чем у людей с нулевой оценкой, а у людей с оценкой два и три риск был почти в 10 раз выше.
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Иоланда Эскирол
Здоровье
Врач, доцент Университетского госпитального центра Тулузы.
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