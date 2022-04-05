Куриц будут вакцинировать от птичьего гриппа
Санитарные органы в США рассматривают возможность вакцинации куриц для защиты их от птичьего гриппа. Вспышка этого заболевания уже вызвала уничтожение 22 млн представителей пернатых в Америке.
Министерство сельского хозяйства США рассматривает возможность вакцинации всех куриц в стране против птичьего гриппа. Сейчас Америка столкнулась с самым тяжелым всплеском пандемии с 2015 года - на разного рода фермах и птицефабриках США уже забито 22 миллионы куриц и индеек из-за заражения гриппом. Всё это крайне негативно сказывается на продовольственном снабжении и увеличивает стоимость множества продуктов питания в США.
Вспышки птичьего гриппа, как та, что сейчас распространяется по всему миру, для человека практически не опасны, если этот человек не работает на птицефабрике. А вот на самих птиц этот грипп влияет крайне негативно. Приходится уничтожать огромное количество пернатых, это сокращает продовольственные запасы. Поставщики вакцин полагают, что уколы помогут сохранить жизнь куриц, предотвратить огромные финансовые потери и не дать разогнаться спирали инфляции, хотя, вполне возможно, проводить вакцинацию уже поздно.
Ранее в США воздерживались от вакцинации, так как опасались, что импортеры запретят поставки домашней птицы из Америки, поскольку довольно сложно отличить заражённых птиц от вакцинированных. Америка - это второй по величине экспортёр птичьего мяса в мире и крупнейший производитель яиц. Только 2020-ом году этот рынок в США оценивался в $4,2 млрд. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Министерство сельского хозяйства США
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