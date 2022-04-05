«Потребляйте больше калия», чтобы понизить артериальное давление - список продуктов
К счастью, по данным клиники Кливленда, потребление большего количества калия может помочь снизить его уровень.
Организация говорит, что диета с высоким содержанием фаст-фуда, обработанных пищевых продуктов, углеводов, картофеля и мяса, вероятно, будет с низким содержанием калия, что способствует высокому кровяному давлению. Если у вас серьезное заболевание почек, вы должны быть осторожны, чтобы не потреблять слишком много калия, потому что ваши почки могут быть не в состоянии устранить его.
Кливлендская клиника говорит:
«Если у вас гипертония, увеличение потребления калия до рекомендуемого уровня должно снизить ваше кровяное давление на 4–5 мм рт.ст.».
Действительно, Heart UK говорит:
«Продукты, богатые калием, важны для контроля высокого кровяного давления, потому что калий уменьшает воздействие натрия. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления».
Увеличение содержания калия с помощью диеты рекомендуется взрослым с артериальным давлением выше 120/80, которые в остальном здоровы. Несмотря на то, что калий может уменьшить эффект натрия, повышающий кровяное давление, потребление большего количества калия должно сочетаться с вашими усилиями по избавлению от избытка соли и выработке других привычек здорового питания и образа жизни.
Фрукты и овощи являются отличным источником калия. Кроме того, они полны витаминов, минералов и клетчатки, которые поддерживают ваше тело в хорошем состоянии, помогая предотвратить проблемы с кишечником и некоторые виды рака, а также болезни сердца и инсульт.
Помимо употребления в пищу продуктов с высоким содержанием калия, сокращение потребления соли поможет сохранить ваши почки и кровяное давление в хорошем состоянии.
Ранее Медикфорум писал о симптомах онкологии.
Клиника Кливленда (Cleveland Clinic)
Здоровье
Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
Оставить комментарий