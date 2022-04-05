«Потребляйте больше калия», чтобы понизить артериальное давление - список продуктов

«Если у вас гипертония, увеличение потребления калия до рекомендуемого уровня должно снизить ваше кровяное давление на 4–5 мм рт.ст.».

«Продукты, богатые калием, важны для контроля высокого кровяного давления, потому что калий уменьшает воздействие натрия. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления».