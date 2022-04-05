Выпадения волос: лекарство от артрита может помочь 1/3 людей с алопецией
Алопеция и опыт потери волос может быть огорчительным опытом для многих. Теперь ученые обнаружили, что лекарство, используемое для лечения артрита, можно использовать для лечения людей с алопецией. Испытания показали, что препарат восстанавливает волосы у трети пациентов с алопецией.
Рассматриваемый препарат называется барицитиниб, и исследователи из Йельского университета обнаружили, что он может восстанавливать волосы у тех, кто потерял их из-за алопеции.
Ведущий исследователь доктор Бретт Кинг сказал об исследовании:
«Это так интересно, потому что данные ясно показывают, насколько эффективен барицитиниб. Эти крупные контролируемые испытания говорят нам, что мы можем облегчить страдания от этой ужасной болезни».
Очаговая алопеция, форма алопеции, для лечения которой использовался препарат от артрита, возникает в результате того, что иммунная система атакует волосяные фолликулы.
В настоящее время нет одобренных FDA методов лечения. Во время испытания участникам давали ежедневные дозы препарата в течение 36 недель. Это было в группе с самой высокой дозой, где у трети пациентов снова выросли волосы.
Хотя очаговая алопеция является одним из типов алопеции, внутри нее имеется несколько подтипов очаговой алопеции, в том числе:
• Тотальная алопеция
• Универсальная алопеция
• Диффузная очаговая алопеция
• Очаговая алопеция офиаз
• Алопеция бороды
Ранее Медикфорум писал о симптомах онкологии.
Бретт Кинг
Здоровье
Адъюнкт-профессор дерматологии, специализирующийся на кожных заболеваниях, не поддающихся терапии первой линии.
Оставить комментарий