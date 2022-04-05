Выпадения волос: лекарство от артрита может помочь 1/3 людей с алопецией

«Это так интересно, потому что данные ясно показывают, насколько эффективен барицитиниб. Эти крупные контролируемые испытания говорят нам, что мы можем облегчить страдания от этой ужасной болезни».

Рассматриваемый препарат называетсяи исследователи изобнаружили, что он может восстанавливать волосы у тех, кто потерял их из-за алопеции.Ведущий исследовательсказал об исследовании:Очаговая алопеция, форма алопеции, для лечения которой использовался препарат от артрита, возникает в результате того, что иммунная система атакует волосяные фолликулы.В настоящее время нет одобренных FDA методов лечения. Во время испытания участникам давали ежедневные дозы препарата в течение 36 недель. Это было в группе с самой высокой дозой, где• Тотальная алопеция• Универсальная алопеция• Диффузная очаговая алопеция• Очаговая алопеция офиаз• Алопеция бородыРанее Медикфорум писал о симптомах онкологии.