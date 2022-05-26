Терапевт Романенко: что помогает при головной боли из-за перепадов давления?

«Человек может ощущать слабость и головную боль при снижении артериального давления», - уточнила медик.

«При гипотонии иногда достаточно выпить свежезаваренный чай или кофе, чтобы улучшить состояние и купировать головную боль», – порекомендовала терапевт.

«самостоятельно снимать головную боль анальгетиками при повышении давлении можно лишь в том случае, если подобная проблема возникает крайне редко».