Терапевт Романенко: что помогает при головной боли из-за перепадов давления?
Перепады артериального давления нередко вызывают у людей головную боль, напоминают врачи.
Терапевт Татьяна Романенко заметила в интервью, что при возникновении головной боли отнюдь не лишним будет измерить кровяное давление.
«Человек может ощущать слабость и головную боль при снижении артериального давления», - уточнила медик.
Романенко добавила: в случае понижения давления улучшить самочувствие помогают напитки, содержащие кофеин.
«При гипотонии иногда достаточно выпить свежезаваренный чай или кофе, чтобы улучшить состояние и купировать головную боль», – порекомендовала терапевт.
Головная боль, вызываемая повышением АД, является сигналом того, что уровень давления необходимо стабилизировать. Романенко подчеркнула: если в случае головной боли тонометр показывает повышенные цифры кровяного давления, они могут означать, что у человека имеется гипертония – с этим нужно обращаться к врачу.
По словам эксперта,
«самостоятельно снимать головную боль анальгетиками при повышении давлении можно лишь в том случае, если подобная проблема возникает крайне редко».
Когда головные боли на фоне высокого АД становятся периодическим явлением, обходиться самолечением нельзя, с этой проблемой нужно обязательно идти к специалистам, резюмировала терапевт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что понижать высокое давление помогает употребление каркаде.
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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