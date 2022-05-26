Терапевт Романенко: что помогает при головной боли из-за перепадов давления?

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плохое самочувствие

Перепады артериального давления нередко вызывают у людей головную боль, напоминают врачи.

Терапевт Татьяна Романенко заметила в интервью, что при возникновении головной боли отнюдь не лишним будет измерить кровяное давление.

«Человек может ощущать слабость и головную боль при снижении артериального давления», - уточнила медик.

Романенко добавила: в случае понижения давления улучшить самочувствие помогают напитки, содержащие кофеин.

«При гипотонии иногда достаточно выпить свежезаваренный чай или кофе, чтобы улучшить состояние и купировать головную боль», – порекомендовала терапевт.

Головная боль, вызываемая повышением АД, является сигналом того, что уровень давления необходимо стабилизировать. Романенко подчеркнула: если в случае головной боли тонометр показывает повышенные цифры кровяного давления, они могут означать, что у человека имеется гипертония – с этим нужно обращаться к врачу.

По словам эксперта,

«самостоятельно снимать головную боль анальгетиками при повышении давлении можно лишь в том случае, если подобная проблема возникает крайне редко».

Когда головные боли на фоне высокого АД становятся периодическим явлением, обходиться самолечением нельзя, с этой проблемой нужно обязательно идти к специалистам, резюмировала терапевт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что понижать высокое давление помогает употребление каркаде.
Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
Теги : головная боль, лечение боли, Татьяна Романенко