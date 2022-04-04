Провалы памяти не главный симптом: как начинается сосудистая деменция
Сосудистая деменция является второй по распространенности формой деменции после болезни Альцгеймера.
Сосудистая деменция – одна из разновидностей деменции, при которой возникают проблемы с кровотоком в головном мозге (особенно в мелких сосудах). Это вторая по распространенности форма деменции после болезни Альцгеймера, которая может прогрессировать медленно и поэтапно – данному типу деменции свойственно в меньшей степени проявляется нарушениями памяти, они более типичны для болезни Альцгеймера.
Возникновение симптомов сосудистой деменции зависит от типа и локализации повреждения в головном мозге. Вот что может происходить.
Снижение умственной работоспособности. Пострадавшим бывает трудно сосредоточиться, внимательно слушать, подобрать нужные слова, связно говорить и ориентироваться.
Перепады настроения. Пациенты с сосудистой деменцией быстро переключаются между смехом и плачем – это может происходить и без сопутствующих эмоций. Также людям с деменцией бывают свойственные депрессивные состояния.
Изменение привычной деятельности. Заболевшие часто испытывают трудности с концентрацией внимания, им становится трудно заниматься простыми повседневными делами, которые ранее не вызывали никаких проблем.
Снижение энергии. Иногда люди чувствуют себя вялыми вплоть до апатии.
Вертиго. Некоторые больные время от времени испытывают головокружение.
Неврологические нарушения. Могут возникать шаткость при ходьбе, замедление движений. Пострадавшие люди становятся склонными к падениям.
Непривычные ощущения. Чувство онемения, паралича также может быть симптомом сосудистой деменции.
Проблемы с мочевым пузырем. Одним из начальных симптомов могут быть слишком сильные позывы к мочеиспусканию, недержание мочи.
Врачи отмечают, что на возникновение сосудистой деменции могут влиять курение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, а также наличие некоторых заболеваний, включая гипертонию, сахарный диабет, мерцательную аритмию. Кроме того, заболевание мозга может быть наследственным.
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