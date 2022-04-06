Восстановление после инсульта: меры, которые вы можете предпринять
Американская ассоциация инсульта предостерегает каждого четвертого человека, пережившего инсульт. Однако до 80% инсультов «можно предотвратить с помощью лекарств и здорового образа жизни». Как можно свести к минимуму риск повторного инсульта, который может быть чрезвычайно разрушительным?
Основываясь на самых последних исследованиях по профилактике инсульта, контроль факторов риска инсульта является «критическим» для предотвращения дальнейшего повреждения головного мозга. Это потребует «поддержания здоровых цифр артериального давления, сахара в крови и холестерина».
Артериальное давление
По данным NHS, нормальный показатель артериального давления для большинства взрослых составляет от 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст. Ваш врач или медицинский работник обсудит с вами показатель артериального давления, к которому вы должны стремиться.
Сахар в крови
Диабет выделяет «целевой диапазон» уровня сахара в крови, который должен составлять от 4 до 7 ммоль/л.
Холестерин
Здоровый уровень холестерина, как указывает Heart UK, должен определяться как общий (сывороточный) холестерин 5 ммоль/л или ниже (ниже 193 мг/дл). Что касается не-ЛПВП (липопротеинов низкой плотности) холестерина, он должен быть ниже 4 ммоль/л (ниже 155 мг/дл).
А уровень холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) должен быть «в идеале» около 1,4 ммоль/л. Люди в возрасте 40 лет и старше также могут получить эти показания, но бесплатно, записавшись на медосмотр у своего врача.
Привычки образа жизни сильно влияют на эти показания, и чтобы помочь улучшить свое здоровье:
- Не курите
- Ограничьте употребление алкоголя
- Ешьте здоровую пищу
- Занимайтесь регулярной физической активностью
- Избегайте длительного сидения или лежания
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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