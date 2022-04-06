Ученые: спорт улучшает концентрацию и качество жизни
Физически здоровые учащиеся начальных классов имеют более высокий уровень концентрации и качество жизни. У них больше шансов поступить в школы с углубленным изучением предметов. Такие данные представили ученые Мюнхенского технического университета.
В исследовании приняли участие 3 285 девочек и 3 248 мальчиков. Ученые оценивали физическую силу и выносливость детей, их способность к концентрации и качество жизни, связанное с показателями здоровья.
Ученые установили, что при более высоком физическом уровне подготовки, дети могли лучше концентрироваться. Также улучшалось и качество их жизни. При этом мальчики показали лучшие результаты в фитнес-тестировании, а девочки лучше концентрировались и имели более высокий показатель качества жизни. Одновременно с этим, дети с ожирением имели худшие показатели, чем дети с нормальной или недостаточной массой тела. Хуже было и их общее качество жизни.
«Учащиеся начальных классов с хорошей физической подготовкой и хорошей способностью концентрироваться с большей вероятностью смогут поступить в классы с углубленным изучением предметов», — рассказывает профессор Ренате Оберхоффер-Фриц, заведующая кафедрой профилактической педиатрии Мюнхенского технического университета.
Она добавила, что детям важно предоставлять всеобъемлющие возможности для занятий спорта.
Ранее ученые установили, что более высокие цены на газировку не сокращают её потребление среди девочек.
Ренате Оберхоффер-Фриц
Здоровье
Профессор, заведующая кафедрой профилактической педиатрии Мюнхенского технического университета
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