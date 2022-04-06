Ученые: спорт улучшает концентрацию и качество жизни

«Учащиеся начальных классов с хорошей физической подготовкой и хорошей способностью концентрироваться с большей вероятностью смогут поступить в классы с углубленным изучением предметов», — рассказывает профессор Ренате Оберхоффер-Фриц, заведующая кафедрой профилактической педиатрии Мюнхенского технического университета.

Физически здоровые учащиеся начальных классов имеют более высокий уровень концентрации и качество жизни. У них больше шансов поступить в школы с углубленным изучением предметов. Такие данные представили ученые Мюнхенского технического университета.В исследовании приняли участие 3 285 девочек и 3 248 мальчиков. Ученые оценивали физическую силу и выносливость детей, их способность к концентрации и качество жизни, связанное с показателями здоровья.Ученые установили, что при более высоком физическом уровне подготовки, дети могли лучше концентрироваться. Также улучшалось и качество их жизни. При этом мальчики показали лучшие результаты в фитнес-тестировании, а девочки лучше концентрировались и имели более высокий показатель качества жизни. Одновременно с этим, дети с ожирением имели худшие показатели, чем дети с нормальной или недостаточной массой тела. Хуже было и их общее качество жизни.Она добавила, что детям важно предоставлять всеобъемлющие возможности для занятий спорта.Ранее ученые установили, что более высокие цены на газировку не сокращают её потребление среди девочек