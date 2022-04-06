Диета для здоровья печени: каким продуктам отдать предпочтение?

Врач гепатолог-гастроэнтеролог Мария Прашнова рассказала об особенностях диеты, которая поможет сохранить здоровье печени.







Так называемая средиземноморская диета полезна не только для печени, но и для сердца, а также микрофлоры кишечника. В чем же особенность такого меню?





«В апреле 2018 году в Париже были представлены данные американских ученых, которые показали, что средиземноморская диета полезна в поддержании хорошей микрофлоры кишечника у пациентов с циррозом печени. В исследовании оценивалось влияние питания на течение цирроза печени в трех группах: пациенты с циррозом печени из США и из Турции и группа контроля», — рассказывает эксперт.



Первая группа, из США, сохраняла западный тип питания: небольшое употребление ферментированных продуктов (йогурт, айран, творог), много кофе и газированных напитков.





Турецкая группа питалась в основном ферментированными молочными продуктами, потребляла много овощей — это основной принцип средиземноморской диеты. По истечении 90 дней в группе из США был зафиксирован рост числа госпитализаций, причем причиной их был не только цирроз.





Меню, в котором много овощей и кисломолочных продуктов, дает гораздо более благоприятные прогнозы для поддержания здоровья печени. Также врач отмечает, что риск смерти в результате цирроза высок во всем мире. Однако фактор риска может меняться в зависимости от потребления алкоголя и типа питания.