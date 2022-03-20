Врач-гепатолог развенчала распространенные мифы о болезнях печени
Нужно ли чистить печень? Доктор гепатолог-гастроэнтеролог Мария Прашнова развенчала популярные мифы.
Необходимость периодически проводить так называемые чистки печени — один из самых распространенных мифов об этом органе. Доктор отмечает — печень и есть наш самый главный «чистильщик» в организме. Это уникальная система, которая изо дня в день стоит на страже чистоты нашего организма и очищается самостоятельно.
«Исключение составляют случаи декомпенсации цирроза, но тут реальная „чистка“ лишь одна — пересадка новой печени», — говорит врач.
Еще одно популярное заблуждение — красные точки на теле, которые якобы свидетельствуют о печеночной патологии. На самом деле, так называемый симптом «красной росы» никакого отношения к нарушениям в работе печени не имеет. Чаще всего это капиллярные гемангиомы, которые сами по себе безобидны.
Многие люди считают: если болит в правом боку — значит шалит печень. Доктор отмечает, что в печени нет нервных окончаний и, если печень болеет, то делает это бессимптомно.
Исключение может составлять резкий выраженный отёк ткани печени с растяжением ее капсулы. В этом случае будут болезненные ощущения. Но чаще дискомфорт мы испытываем от жёлчного пузыря или кишечника.
Большинство уверены, что если печень не здорова, надо принимать гепатопротекторы. Специалист поясняет, что важно понимать диагноз. А уже потом искать пути решения.
При вирусном гепатите будет показано противовирусное лечение. В случае разрушения печени от алкоголя — полный отказ от спиртного.
Универсальное правило, которым делится гепатолог — сними с печени нагрузку, и она сама постепенно восстановится.
Мария Прашнова
ЗОЖ
Врач гепатолог-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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