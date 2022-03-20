Врач-гепатолог развенчала распространенные мифы о болезнях печени

«Исключение составляют случаи декомпенсации цирроза, но тут реальная „чистка“ лишь одна — пересадка новой печени», — говорит врач.

Необходимость периодически проводить так называемые чистки печени — один из самых распространенных мифов об этом органе. Доктор отмечает — печень и есть наш самый главный «чистильщик» в организме. Это уникальная система, которая изо дня в день стоит на страже чистоты нашего организма и очищается самостоятельно.Еще одно популярное заблуждение — красные точки на теле, которые якобы свидетельствуют о печеночной патологии. На самом деле, так называемый симптом «красной росы» никакого отношения к нарушениям в работе печени не имеет. Чаще всего это капиллярные гемангиомы, которые сами по себе безобидны.Многие люди считают: если болит в правом боку — значит шалит печень. Доктор отмечает, что в печени нет нервных окончаний и, если печень болеет, то делает это бессимптомно.Исключение может составлять резкий выраженный отёк ткани печени с растяжением ее капсулы. В этом случае будут болезненные ощущения. Но чаще дискомфорт мы испытываем от жёлчного пузыря или кишечника.Большинство уверены, что если печень не здорова, надо принимать гепатопротекторы. Специалист поясняет, что важно понимать диагноз. А уже потом искать пути решения.При вирусном гепатите будет показано противовирусное лечение. В случае разрушения печени от алкоголя — полный отказ от спиртного.Универсальное правило, которым делится гепатолог — сними с печени нагрузку, и она сама постепенно восстановится.