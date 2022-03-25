Омикрон-штамм вызывает особый кашель
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев поведал, что при заражении штаммом Омикрон у человека наблюдается особый кашель. Он вызван так называемым катаральным воспалением.
Если пациент заражается коронавирусом из-за попадания в организм штамма Омикрон, то у него происходит катаральное воспаление, то есть воспалительные процессы отмечаются в слизистой оболочке. Она оказывается напряжена, и сколько бы человек не кашлял, легче ему от этого не становится. Это очень характерный симптом для штамма Омикрон. Обычно, откашливаясь люди чувствуют некоторое облегчение, но в этом случае оно не наступает. Так рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Он сообщил, что облегчение после кашля не развивается из-за того, что этот рефлекс вызван не мокротой, которую откашливает большинство людей, а воспалительными процессами в слизистой. Она напряжена, это вызывает очень долгие кашлевой рефлекс, который никак не назовёшь продуктивным. К сожалению, никакого облегчения в состоянии больного не наступает, из-за чего его настроение резко ухудшается. Это всё равно, как при интенсивном дыхании человек не смог бы наполнить лёгкие кислородом, из-за чего у него не прекращалась бы одышка.
Конечно, подобное не означает, что помочь пациенту ничем нельзя. Для кашля, вызванного штаммом Омикрон, необходимо использовать лекарства из группы противовоспалительных средств. Также помощь может принести и ингаляция. В целом, Омикрон вызывает более умеренное развитие коронавируса, но для полной гарантии лучше вакцинироваться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Пурясев
Медицина
врач терапевт-пульмонолог, Москва
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