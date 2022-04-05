Что может вызывать чувство разбитости по утрам: причины называет психиатр Мисевич
Одной из причин, вызывающих чувство разбитости по утрам, может быть тревожное расстройство, предупреждает врач Екатерина Мисевич.
В интервью врач-психиатра были перечислены нарушения, способные вызывать ощущение разбитости утром, несмотря на достаточный сон, отсутствие физических перегрузок.
Астения. По словам Екатерины Мисевич, при астении человек может ощущать упадок сил и утомление даже при минимальном напряжении. Его общий обычный уровень энергии также заметно падает.
«Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга», - подсказала психиатр.
Депрессия. Она тоже может вызывать чувство разбитости по утрам. Зачастую это связано с тем, что при развитии депрессии, обусловленной гормональными нарушениями, происходят слишком ранние пробуждения, не позволяющие мозгу достаточно отдохнуть. Страдающие ею люди часто ощущают сильную эмоциональную подавленность в начале дня.
Тревожное расстройство. Психотерапевт Мисевич заметила, что тревожному расстройству бывают подвержены люди, которым приходилось переживать стрессовые события на протяжении длительного времени без возможности восстановиться. Это ведет к чрезмерной возбудимости вегетативной нервной системы, постоянному напряжению.
«Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться – это и является причиной разбитости по утрам», - поделилась мнением Мисевич.
Специалист советует людям с подобными проблемами обращаться к психотерапевту.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач советует для укрепления нервной системы снижать количество потребляемого сахара.
Екатерина Мисевич
Здоровье
врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина»
Оставить комментарий