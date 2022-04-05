Что может вызывать чувство разбитости по утрам: причины называет психиатр Мисевич

«Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга», - подсказала психиатр.

«Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться – это и является причиной разбитости по утрам», - поделилась мнением Мисевич.