Возникающий ночью артритный симптом на самом деле может вызываться раком

«Боль в костях является одним из основных симптомов рака костей, но иногда ошибочно принимается за артрит у взрослых людей или боли роста у детей и подростков», - отмечают врачи.

Боль в кости нередко начинается с ощущения особой чувствительности, дискомфорта.

Со временем боль становится более ощутимой и приступообразной: она то возникает, то проходит в течение дня и ночи.

Рак костей чаще в поражает верхнюю часть рук и ног.

На пораженной кости или вокруг нее могут возникать воспаление с видимым отеком и покраснением.

Если раковая опухоль находится рядом с суставом, это может затруднять движение им.

В некоторых случаях рак кости может привести к ослаблению кости, ее перелому.

Другие симптомы включают высокую температуру, необъяснимую потерю веса, потливость по ночам.