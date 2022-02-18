Возникающий ночью артритный симптом на самом деле может вызываться раком
Медики напоминают, что симптомы, кажущиеся артритными, могут вызываться вовсе не артритом, а сигнализировать о развитии в организме рака.
Артрит означает заболевание, поражающее суставы и вызывающее сильный дискомфорт. Его наиболее распространенной формой является остеоартрит, который обычно развивается у людей старше 40 лет и чаще всего встречается у женщин. Симптомы включают боль и скованность в суставах, а также болезненность суставов, их скованность, распухание. Также при движении можно слышать их треск.
Некоторые пострадавшие люди испытывают боли в костях на ранних стадиях артрита. Но специалисты британской службы здравоохранения NHS предупреждают, что таким признаком может проявляться рак костей. Данное заболевание может быть отдельным состоянием или же развиваться как вторичный рак костей в результате распространения опухолевых клеток из другой части тела.
«Боль в костях является одним из основных симптомов рака костей, но иногда ошибочно принимается за артрит у взрослых людей или боли роста у детей и подростков», - отмечают врачи.
Почему развивается рак костей, полностью не ясно. Некоторые факторы повышают риск его возникновения: например, это может быть предыдущее лечение лучевой терапией, заболевания костей (болезнь Педжета), редкие генетические нарушения, ретинобластома, пупочная грыжа.
Медицинские специалисты перечислили особенности развития, присущие такому заболеванию как рак костей.
- Боль в кости нередко начинается с ощущения особой чувствительности, дискомфорта.
- Со временем боль становится более ощутимой и приступообразной: она то возникает, то проходит в течение дня и ночи.
- Рак костей чаще в поражает верхнюю часть рук и ног.
- На пораженной кости или вокруг нее могут возникать воспаление с видимым отеком и покраснением.
- Если раковая опухоль находится рядом с суставом, это может затруднять движение им.
- В некоторых случаях рак кости может привести к ослаблению кости, ее перелому.
- Другие симптомы включают высокую температуру, необъяснимую потерю веса, потливость по ночам.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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