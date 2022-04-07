Врач-подолог объяснила, почему важно проводить дезинфекцию обуви

«Дезинфекция обуви актуальна для любого современного человека в любое время года. Основная цель дезинфекции — предотвращение появления неприятного запаха, а также профилактика или целенаправленная нейтрализация грибковой инфекции», — говорит специалист.

Наша обувь ежедневно принимает на себя серьезный удар, поэтому нуждается в тщательном уходе. Особенно, если вы ведете активный образ жизни. Профилактические меры гигиены помогут не только сохранить обувь, но и избавят вас от проблем со здоровьем.Регулярная дезинфекция обуви спасет от неприятного запаха, поможет обезвредить инфекции при интенсивной носке, защитит ноги от грибка и от возможных рецидивов, если вам уже приходилось от грибка избавляться.Особенно важна дезинфекция, если вы на протяжении длительного времени беспрерывно носите одну и ту же пару обуви. В особенном уходе также нуждается открытая летняя обувь из-за постоянного контакта с пылью.Теплую зимнюю обувь, несмотря на ее закрытость, тоже необходимо обрабатывать из-за повышенного потоотделения. Будьте осторожны, если пользуетесь общественной обувью, например, ботинки в боулинге или коньки на катке. Обязательно проводите дезинфекцию детской обуви, если передаете ее другому ребенку или принимаете обувь в дар от кого-то.