Врач-подолог рассказала, как правильно выбирать обувь детям

«Детская стопа формируется, начиная с 3-месячного возраста, примерно к 10 годам этот процесс завершается. Все это время костная ткань формируется, частично стопа состоит из хрящевой ткани», — говорит эксперт.

Многие родители недооценивают то, в какой обуви ходят их дети, чаще ориентируясь на параметры красоты, нежели комфорта.Первое и самое важное правило при выборе детской обуви — подошва должна быть мягкой. Подошва, которая не гнется, мешает естественному перекату стопы, в результате мышца стопы не будет работать полноценно.Второе, на что нужно обратить внимание, — форма и устойчивость. Обувь должна держать форму, фиксировать стопу, иначе при ходьбе ребенку придется напрягать мышцы.Третье важное правило — передний отдел обуви должен быть широким, чтобы пальчики могли свободно располагаться. Запас расстояния до края обуви от пальцев должен быть примерно 0,5-1 см.Самая удобная застежка на обуви для маленьких — это липучка. Обувь на шнурках можно приобрести, когда ребенок научится самостоятельно их завязывать. Детская обувь должна быть легкой. Положение заднего отдела должно быть выше переднего. Это обеспечивает надежную фиксацию и уверенность при ходьбе.