Онкология: микропластик, обнаруженный в продуктах питания, увеличивает риск рака

«Более подробные исследования того, как микро- и нанопластики влияют на структуры и процессы человеческого тела, а также могут ли и как они трансформировать клетки и вызвать канцерогенез, крайне необходимо, особенно в свете экспоненциального роста производства пластика».

Исследование пациентов с раком легких обнаружило пластиковые волокна более чем в 100 образцах. Кроме того, 97 процентов образцов раковой ткани содержали волокна.Новое исследование показало, что загрязнение микропластиком впервые было обнаружено глубоко в легких у живых людей. Научное сообщество уже знало, что люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой, но степень того, сколько они получают, не была полностью понята.По данным Blood Cancer UK, в недавнем обзоре был сделан вывод о том, могут ли микропластики и рак быть связаны:В результате необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет сделать вывод о том, может ли микропластик увеличить риск развития рака у человека.Ранее Медикфорум писал о симптомах сосудистой деменции.