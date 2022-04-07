Онкология: микропластик, обнаруженный в продуктах питания, увеличивает риск рака
Каждый год тысячи семей заболевают раком. Некоторые исследования показали, что микропластик может влиять на развитие рака.
Исследование пациентов с раком легких обнаружило пластиковые волокна более чем в 100 образцах. Кроме того, 97 процентов образцов раковой ткани содержали волокна.
Новое исследование показало, что загрязнение микропластиком впервые было обнаружено глубоко в легких у живых людей. Научное сообщество уже знало, что люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой, но степень того, сколько они получают, не была полностью понята.
По данным Blood Cancer UK, в недавнем обзоре был сделан вывод о том, могут ли микропластики и рак быть связаны:
«Более подробные исследования того, как микро- и нанопластики влияют на структуры и процессы человеческого тела, а также могут ли и как они трансформировать клетки и вызвать канцерогенез, крайне необходимо, особенно в свете экспоненциального роста производства пластика».
В результате необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет сделать вывод о том, может ли микропластик увеличить риск развития рака у человека.
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Blood Cancer UK
Здоровье
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