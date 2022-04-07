Лечение бессонницы может предотвратить диабет 2 типа

«Мы подсчитали, что эффективное лечение бессонницы может привести к большему снижению уровня глюкозы, чем эквивалентное вмешательство, снижающее массу тела на 14 кг у человека среднего роста. Это означает, что около 27 300 взрослых британцев в возрасте от 40 до 70 лет с частыми симптомами бессонницы избавились бы от диабета», - рассказывает Джеймс Лю, старший научный сотрудник Бристольской медицинской школы и факультета интегративной эпидемиологии, автор статьи.

Новое исследование показало, что у людей, которые испытывают трудности с засыпанием или сном, уровень сахара в крови выше, чем у людей без соответствующих проблем. Полученные данные свидетельствуют о том, что бессонница может увеличить риск развития диабета 2 типа, а вмешательства, направленные на борьбу с бессонницей могут предотвратить диабет. Результаты исследования, проведенного Бристольским университетом, опубликованы в журнале Diabetes Care.Ученые использовали статистический метод, называемый менделевской рандомизацией, чтобы увидеть, как пять показателей сна связаны со средним уровнем сахара в крови, оцениваемым с помощью показателя HbA1c. В исследовании использовали данные почти 337 тыс. взрослых, проживающих в Великобритании. Ученые установили, что у людей с частыми проблемами с засыпанием или сном, уровень сахара в крови был выше, чем у людей, которые с такими трудностями не сталкивались. Ученые не нашли четких доказательств влияния других характеристик сна на уровень сахара в крови.Ранее врачи рассказали. о каком хроническом заболевании сигналят "мушки" в глазах