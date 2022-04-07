Коронавирус может вызвать необратимые изменения в памяти
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что провоцируемые коронавирусом изменения в памяти могут оказаться необратимым. То есть остаться с человеком на всю его жизнь.
Наука узнаёт всё новую информацию о том, какие последствия провоцируют коронавирус в долгосрочной перспективе для человека. Сама эта болезнь новая, она распространяется по планете чуть больше двух лет, поэтому достаточного объема данных в её отношении у ученых еще нет. Эпидемиолог Дарья Хавкина рассказала «Известиям», что некоторым пациентам с коронавирусом впоследствии могут угрожать необратимые проблемы с памятью.
Это касается, в первую очередь, тех, кто сталкивается с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями нервной системы. Если они не переносят коронавирус с ярко выраженными симптомами, то у них могут проявляться серьёзные и хорошо заметные нарушения памяти, которые впоследствии не исчезнут. Особенно высокий риск при самой тяжелой форме коронавируса, в том случае, если лечение начинается поздно, или проводится неправильно.
Жертвам коронавируса крайне важно обеспечить адекватное снабжение кислородом мозга. Если в организме нарастает гипоксия, то есть развивается кислородное голодание, то мозг может повредиться необратимо. Вот почему так важно иметь дома прибор под названием пульсоксиметр, измеряющий насыщение кислородом крови. Если его показатели устойчивого ниже 94%, то это повод срочно обращаться за медицинской помощью. В норме показатели пульсоксиметра должны составлять от 97% до 99%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дарья Хавкина
Здоровье
врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского
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