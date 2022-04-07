Как распознать головную боль из-за ковида - от серьезности к локализации
От одной болезненной точки, которая не сдвинется с места, до целого оркестра бензопил в вашей голове, головная боль слишком знакома для многих. Это также один из признаков, который приходит и уходит с различными проблемами со здоровьем. И Ковид ничем не отличается.
Приложение ZOE COVID Symptom Study сообщило, что миллионы его пользователей сообщают о головных болях как о симптоме ковида.
Когда дело доходит до головной боли Covid, этот симптом, как правило, является одним из «самых ранних» признаков вируса.
Более того, согласно данным ZOE, это, как правило, более «распространено», чем традиционные симптомы, такие как потеря или изменение вкуса и обоняния.
Проект делится пятью признаками, которые могут помочь обнаружить головную боль Covid.
Головная боль имеет тенденцию:
- Умеренная или сильно болезненная.
- Ощущение пульсации, нажатия или покалывания.
- Возникают на обеих сторонах головы (двусторонняя), а не в одной области.
- Длится более трех дней.
- Более устойчива к обычным обезболивающим.
- Что касается временных рамок, когда вы можете испытывать этот признак, то он, как правило, появляется в «самом начале» болезни.
Этот раздражающий знак также является одним из часто встречающихся симптомов у людей с длительным ковидом. Что касается распространенности этого признака, примерно семь из десяти человек с коронавирусом страдают от головной боли.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, богатых магнием.
ZOE COVID Study
Здоровье
Некоммерческая инициатива, запущенная в конце марта 2020 года для поддержки жизненно важных исследований COVID-19. Приложение было запущено компанией ZOE , занимающейся научными исследованиями в области здравоохранения, с научным анализом, предоставленным Королевским колледжем Лондона.
Оставить комментарий