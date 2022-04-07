Аллергия на холод не даёт ходить в школу
14-летний подросток имеет такую сильную аллергию на холод, что его родителям приходится постоянно включать отопление. А мальчик даже может умереть, если отправится в школу пешком.
Миллионы школьников с большим удовольствием бы пошли на всё, чтобы не ходить в школу пешком. А 14-летний житель английского графства Эссекс Калум Кортни (Calum Courtney) имеет для этого все медицинские основания. У него аллергия на холод, и всё его тело покрывается крапивницей, если мальчик столкнется с температурой ниже +24С более чем на 15 минут.
Его родители вынуждены не выключать отопление практически круглый год и возить Калума в школу на машине, чтобы он не шёл по улице в прохладную погоду. У паренька настолько тяжёлое расстройство, по словам папы и мамы, что даже если он во сне высунет руку или ногу из-под одеяла ночью, то к утру на теле появится серьёзная сыпь, которая распространяется даже на лицо. Мальчик был вынужден отказаться от игры в футбол, ему постоянно приходится носить термоодежду.
Хотя холодовая крапивница в большинстве случаев вызывает лишь зудящую сыпь на коже, теоретически она может спровоцировать и анафилактический шок, являющийся смертельно опасным. К сожалению, данное расстройство неизлечимо, так что Калуму в его взрослой жизни придётся учиться постоянно следить за температурой, либо переехать на постоянное место жительства куда-нибудь в Таиланд. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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