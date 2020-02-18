Бывает ли аллергия на холод

Хотя аллергия на холод гораздо менее известна большинству людей, чем аллергические реакции на пыльцу, арахис или шерсть домашних животных, она действительно существует. И у человека в ответ на воздействие холодной погоды может развиться самая настоящая крапивница, вызывающая не только зуд, но порой и отеки мягких тканей. Аллергия на холод способна спровоцировать самое страшное аллергическое осложнение - анафилактический шок. Отек дыхательных путей приводит к фактическому удушью человека, и он может умереть, если в самое короткое время не получит экстренной помощи в виде укола эпинефрина.Аллергию на холод вызывает повышенная чувствительность организма к низким температурам. Причем для развития этой аллергии сильный мороз не требуется, а появиться она может... даже летом. Достаточно умыться холодной водой или попасть под дождь с ветром. Увы, наличие данной аллергии осложняет жизнь. К примеру, купание в естественных водоемах противопоказано, если это только не теплые воды в Таиланде. Но и здесь необходимо проявлять максимальную осторожность и прислушиваться к собственным ощущениям, чтобы избежать шокового состояния.Иногда эта аллергия возникает из-за хронических болезней - тонзиллита или даже кариеса, вот почему их стоит лечить вовремя. Жертвам аллергии на холод требуется особый лекарственный режим, а если они проживают в холодном поясе, есть смысл задуматься о смене места жительства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)