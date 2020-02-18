Бывает ли аллергия на холод
У некоторых людей в холодную погоду на коже возникают красные пятна, вызывающие сильный зуд. Может ли это быть следствием аллергии на холод?
Хотя аллергия на холод гораздо менее известна большинству людей, чем аллергические реакции на пыльцу, арахис или шерсть домашних животных, она действительно существует. И у человека в ответ на воздействие холодной погоды может развиться самая настоящая крапивница, вызывающая не только зуд, но порой и отеки мягких тканей. Аллергия на холод способна спровоцировать самое страшное аллергическое осложнение - анафилактический шок. Отек дыхательных путей приводит к фактическому удушью человека, и он может умереть, если в самое короткое время не получит экстренной помощи в виде укола эпинефрина.
Аллергию на холод вызывает повышенная чувствительность организма к низким температурам. Причем для развития этой аллергии сильный мороз не требуется, а появиться она может... даже летом. Достаточно умыться холодной водой или попасть под дождь с ветром. Увы, наличие данной аллергии осложняет жизнь. К примеру, купание в естественных водоемах противопоказано, если это только не теплые воды в Таиланде. Но и здесь необходимо проявлять максимальную осторожность и прислушиваться к собственным ощущениям, чтобы избежать шокового состояния.
Иногда эта аллергия возникает из-за хронических болезней - тонзиллита или даже кариеса, вот почему их стоит лечить вовремя. Жертвам аллергии на холод требуется особый лекарственный режим, а если они проживают в холодном поясе, есть смысл задуматься о смене места жительства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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