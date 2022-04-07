Углеводы и сладости вредят здоровью полости рта
Употребление в пищу углеводов и сладких продуктов может негативно влиять на здоровье полости рта. К такому выводу пришли учёные из Университета Буффало.
Повышенное содержание в рационе продуктов с сахаром и высоким гликемическим индексом вроде пончиков и других сладостей может негативно отражаться на здоровье полости рта. А это, вполне возможно, грозит системными нарушениями здоровья у женщин старшего возраста из-за того воздействия, которое данная пища оказывает на микробиом в полости рта. Авторы исследования изучали способность углеводов и сахаров влиять на разнообразие и композицию бактерий полости рта у 1 204 женщин постклимактерического возраста.
Это первое исследование, изучающее приём углеводов и его воздействие на микробиом у женщин данной возрастной группы. Оно уникально ещё и тем, что образцы для исследований брали из поддесневого налёта, возникающего под дёснами, а вовсе не из слюны, как это обычно всегда и делается.
Это важно, поскольку бактерии полости рта, провоцирующие заболевания пародонта, как раз и находится в поддесневом налёте. Наблюдения за бактериями в слюне могут и не сообщить о том, как микроорганизмы в полости рта приводят к пародонтозу, поскольку это не совсем правильная среда для исследования. Исследователи обнаружили связь между общим содержанием в рационе углеводов, пищи с высокой гликемической нагрузкой и Streptococcus mutans - бактерией, которая способствует развитию не только кариеса, но и некоторых видов сердечно-сосудистых заболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Буффало
Здоровье
государственный научно-исследовательский университет в США, являющийся флагманом системы университетов штата Нью-Йорк
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