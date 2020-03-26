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Популярные ополаскиватели опасны для зубов

Ополаскиватели для рта

Ученые Университета Плимута полагают, что популярные ополаскиватели для рта представляют опасность для зубов. Они негативно влияют на композицию бактерий.

Некоторые популярные ополаскиватели для полости рта могут приводить к разрушению зубов, как показало исследование. Причиной этого является не их воздействие на зубы, как можно предположить, а способность изменять количество и состав полезных бактерий в полости рта. Со временем происходит снижение щелочного уровня слюны, что и увеличивает риск повреждений зубов. Мы много слышали о полезных бактериях в кишечнике, но такую же пользу приносят и микроорганизмы в полости рта. Предыдущие исследования показали, что нормальная гигиена полости рта оказывает воздействие на всё здоровье целиком, включая защиту от старческого слабоумия.

Нарушения этой гигиены приводят не только к проблемам с зубами и деснами, но и со здоровьем, в целом. К примеру, увеличивается риск повышенного артериального давления. Исследование показало, что ополаскиватели для рта могут негативно влиять на определённые бактерии, из-за чего другие микроорганизмы, производящие лактаты, увеличиваются в количестве. В итоге, слюна становится слишком кислотной, а повышенная кислотность со временем повреждает зубы.

Эти выводы основывались на полоскателях, содержащих хлоргексидин. Негативное воздействие на бактерии в полости рта они оказывали уже в течение 7 дней, если сравнивать их с полоскателями, не содержащими активных действующих веществ. Снижение разнообразия микробиоты полости рта может увеличивать риск развития и других болезней. Отметим, что сами стоматологи довольно часто рекомендуют использовать полоскатели на основе хлоргексидина, либо вообще полоскать рот самим средством, пишет Slash Gear. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : бактерии, ополаскиватели для рта
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