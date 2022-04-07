Инфаркт: отекшие ступни и лодыжки сигнализируют о риске смертельного исхода

«На вашей коже и ногтях могут появиться предупреждающие знаки, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит, что у вас заболевание сердца», — говорится в сообщении AAD.

Боль, иррадиирующая в челюсть, шею или плечо

Прорываясь в холодный пот

Тошнота или рвота

Быстрое наступление сильной усталости

Легкомысленность или головокружение

Внезапное чувство тревоги или обреченности

Сильное расстройство желудка или изжога