Инфаркт: отекшие ступни и лодыжки сигнализируют о риске смертельного исхода
Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу заболеваний, поражающих кровеносные сосуды. Термин охватывает сердечные приступы и инсульты. Оба состояния представляют собой острые явления, возникающие в основном в результате закупорки, препятствующей притоку крови к сердцу или мозгу. До этого опухшие лодыжки могут быть очевидным предупреждением о вашем риске.
Сердечные приступы вызваны недостатком крови, достигающей сердца.
Без достаточного количества крови сердце может быть серьезно повреждено, и это может быть даже опасно для жизни. Сердечный приступ также может быть симптомом ишемической болезни сердца, когда в артериях накапливаются жировые отложения, что ограничивает количество крови, достигающей сердца.
Вы можете подвергаться риску сердечного приступа со смертельным исходом, если ваши ступни или голени выглядят опухшими. Отек нижних конечностей может быть признаком проблемы с сердцем. Когда ваше сердце не работает, кровоток замедляется и возвращается в вены ног. Это приводит к накоплению жидкости в тканях.
Ваши ноги могут казаться опухшими, если в организме накапливается жидкость, предупреждает Американская академия дерматологии (AAD).
Если сердце не работает на 100 процентов, жидкость начинает медленно накапливаться. Кровь циркулирует по телу медленнее, и жидкость начинает накапливаться в нижней половине тела. У вас больше шансов получить сердечный приступ, если ваша кровь циркулирует по телу медленнее, чем обычно.
«На вашей коже и ногтях могут появиться предупреждающие знаки, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит, что у вас заболевание сердца», — говорится в сообщении AAD.
Другие менее известные признаки сердечного приступа включают:
- Боль, иррадиирующая в челюсть, шею или плечо
- Прорываясь в холодный пот
- Тошнота или рвота
- Быстрое наступление сильной усталости
- Легкомысленность или головокружение
- Внезапное чувство тревоги или обреченности
- Сильное расстройство желудка или изжога
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Американская академия дерматологии (AAD)
Здоровье
Американская академия дерматологии - некоммерческая профессиональная организация дерматологов из США и Канады, базирующаяся в Роузмонте, штат Иллинойс (США).
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