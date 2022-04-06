Инфаркт: для "сердечников" зерновая клетчатка более полезна, чем фруктовая - врач Шивакоти

"Это интересно, поскольку предполагает, что клетчатка из злаков в большей степени, чем клетчатка из овощей или фруктов, может быть наиболее полезной для уменьшения воспаления и /или риск ССЗ; это, однако, необходимо будет подтвердить в будущих интервенционных исследованиях. Значительная часть людей в этом исследовании, особенно те, кто находится в самом низком квартиле, потребляют клетчатку ниже рекомендуемого количества. Таким образом, увеличение потребления пищи с высоким содержанием пищевых волокон у этих людей потенциально может улучшить их здоровье".

Согласно новым данным более высокое потребление зерновых волокон может снизить уровень воспаления и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.Рупак Шивакоти, доктор философии, доцент эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета, сказал:Команда изучила выборку из 4123 пожилых людей, участвовавших в исследовании здоровья сердечно-сосудистой системы, которые сдали образцы крови на исходном уровне и заполнили анкеты о частоте приема пищи. Анкеты, которые давали представление о потреблении клетчатки участниками, сопровождались посещениями, запланированными каждые шесть месяцев от исходного уровня.Исследователи обнаружили, что увеличение потребления зерновых волокон на пять граммов в день было связано со значительно более низкой концентрацией С-реактивного белка, цитокинов интерлейкина-6 и антагониста рецептора интерлейкина-1.Интересно, однако, что более высокое потребление овощей или фруктовых волокон не оказывало существенного влияния на воспаление или риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее Медикфорум писал о симптомах сосудистой деменции.