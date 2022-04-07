5 детских факторов риска взрослого инсульта
Вероятность развития инсульта во взрослом возрасте может объясняться некоторыми факторами риска ещё из детства. К такому выводу пришли ученые из Murdoch Children Research Institute в Австралии.
Новое исследование выявило 5 детских факторов риска, увеличивающих вероятность инсультов и инфарктов во взрослом возрасте. Причём данное изучение является самым масштабным за весь период. Его авторы следили за двумя десятками тысяч человек на протяжении почти полувека для того, чтобы окончательно убедиться в наличии этих факторов риска. Они представляют собой повышенные артериальное давление и уровень холестерина, высокий индекс массы тела, повышенное содержание триглицеридов или жиров в крови, а также курение в подростковом возрасте. Все эти факторы увеличивают вероятность фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых заболеваний.
Участниками этого исследования стали жители Австралии, Финляндии и США, на момент начала наблюдения им было от 3 до 19 лет. Их здоровье оценивалось в последующие 35 50 лет. Из общего числа добровольцев в 20,6 тысяч человек 319 скончались во взрослом периоде от сердечно-сосудистых заболеваний, 779 перенесли эти заболевания, но сохранили жизнь.
Авторы исследования затем сравнили информацию по здоровью в период детства добровольцев с тем, как часто они сталкивались с сердечно-сосудистыми патологиями, чтобы выявить факторы, что могли увеличить опасность. Конечно, полученные выводы вовсе не являются удивительными для исследователей, поскольку все эти факторы риска известны и как угрозы для сердца и сосудов во взрослом возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Murdoch Children Research Institute
Здоровье
Австралийский педиатрический медицинский научно-исследовательский институт, расположенный в Мельбурне, штат Виктория
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