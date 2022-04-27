Жестокое обращение в детстве связано с риском высокого уровня холестерина во взрослом возрасте
Новое исследование показало, что факторы риска сердечных заболеваний и инсульта были выше среди взрослых, которые заявили, что подвергались жестокому обращению в детстве, и варьировались в зависимости от расы и пола. Тем не менее, согласно новому исследованию те, кто описал свою семейную жизнь как хорошо управляемую и члены семьи участвовали в их жизни в детстве, с меньшей вероятностью имели повышенные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.
Хотя сердечно-сосудистые заболевания, в том числе сердечные заболевания и инсульт, чаще встречаются у пожилых людей, риски часто проявляются гораздо раньше в жизни. Предыдущие исследования подтверждают, что физическое и психологическое насилие и другие неблагоприятные переживания в детстве увеличивают риск развития ожирения, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
И наоборот, здоровый детский опыт — заботливые, любящие отношения в хорошо управляемой семье, в том числе наличие членов семьи, которые участвуют и участвуют в жизни ребенка — может увеличить вероятность здорового для сердца поведения, которое может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В этом исследовании исследователи изучали, могут ли заботливые отношения и хорошо управляемые домашние хозяйства компенсировать вероятность более высоких факторов риска сердечно -сосудистых заболеваний.
«Наши результаты демонстрируют, как негативный и позитивный опыт, который мы получаем в детстве, могут иметь долгосрочные последствия для сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте, и определяют основные различия в риске сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от расы и пола», — сказала ведущий автор исследования Лилиана Агуайо, магистр здравоохранения. социальный эпидемиолог и доцент-исследователь Школы общественного здравоохранения Роллинза Университета Эмори в Атланте.
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Лилиана Агуайо
Здоровье
Магистр здравоохранения. социальный эпидемиолог и доцент-исследователь Школы общественного здравоохранения Роллинза Университета Эмори в Атланте (США).
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