Артроз суставов: можно ли остановить болезнь?

Травматолог-ортопед Аманжан Кенжебаев рассказал о действенных методах профилактики артроза, а также о том, как лечить болезнь, если предупредить ее не удалось.

От артроза суставов страдают преимущественно люди старшего возраста, однако в последнее время заболевание серьезно помолодело. ⠀

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«Артроз — это болезнь, при которой происходит деформация и разрушение хрящевых тканей, покрывающих соприкасающиеся суставные сочленения. В результате костная ткань внутри сустава становится плотной, на ней образуются полости и патологические наросты (остеофиты). Постепенно щель между суставами сужается и зарастает и они теряют подвижность», — поясняет доктор.

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Как правило, болезнь впервые дает о себе знать в возрасте 45-50 лет. Самая популярная форма патологии — деформирующий артроз. Он чаще всего поражает тазобедренные суставы, а также коленные и голеностопные. Нередко страдают суставы рук, запястья и кисти.





Полностью вылечить артроз нелегко, особенно в запущенных стадиях. Но если начать профилактику вовремя, страшной болезни можно избежать. Самое главное — не игнорировать первые симптомы и вовремя обратиться к врачу. Если болезнь уже дала о себе знать, не теряйте драгоценное время и не пытайтесь лечиться «бабушкиными рецептами».

В любом возрасте берегите свои суставы и избегайте чрезмерных нагрузок. Всегда выбирайте удобную обувь. Уделяйте внимание питанию и следите за своим весом. В тяжелых случаях избавиться от болезни уже нельзя, можно только попробовать немного приостановить ее дальнейшее развитие.⠀