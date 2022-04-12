Травматолог перечислил факторы, которые могут вызвать артроз

«Принято считать, что артроз — это заболевание старости. Действительно, чаще всего артроз развивается из-за возрастных изменений в суставах. Однако артроз в молодом возрасте тоже встречается довольно часто, так как спровоцировать разрушение хрящевой ткани могут и другие причины», — комментирует специалист.

Официальная статистика гласит, что артрозом страдает каждый десятый житель планеты. И если раньше это заболевание было знакомо преимущественно людям старшего возраста, то сегодня суставная патология часто встречается и у молодых.Пусковым механизмом для развития артроза могут стать травмы суставов и различные повреждения. Также нередко к артрозу приводят артриты, воспалительные и инфекционные процессы, особенно если их долго игнорировать.В молодости мы часто недооцениваем такие факторы, как переохлаждение, слишком высокие нагрузки на суставы. Между тем, они тоже являются триггерами и могут в перспективе обернуться проблемами с суставами. Лишний вес также сказывается на состоянии суставов не самым лучшим образом.Лечить артроз эффективнее всего на начальных этапах. В запущенных ситуациях полное выздоровление может быть даже невозможно. Поэтому нужно относиться к своему организму внимательно и не игнорировать тревожные сигналы, которые он нам посылает.