Чувство жажды может быть признаком прогрессирующего рака
Обязательно обратитесь к врачу, если замечаете, что стали испытывать в последнее время чувство сильной жажды – оно может быть признаком прогрессирующего рака.
Рак кишечника часто не проявляет очевидных симптомов, пока опухоль не достигнет серьезной стадии развития – в этом случае человек может испытывать сильную усталость или сталкиваться с изменением в работе кишечника, включая его туалетные привычки. Но также одним из признаков прогрессирующего колоректального рака может быть повышенная жажда, об этом напомнили медики из организации Cancer Research UK.
Обычно сильное чувство жажды рассматривают как маркер сахарного диабета. Онкологи пояснили, почему обострившаяся жажда – это не всегда диабет.
«Если рак распространяется на другие части тела, например, на костную ткань, это может вызвать гиперкальциемию, при которой уровень кальция в крови повышается в результате его высвобождения из поврежденных костей. Это и вызывает у пациентов более интенсивное чувство жажды».
Другие симптомы рака кишечника включают тошноту, запор, спутанность сознания, раздражительность.
Говоря о наиболее часто встречающихся признаках колоректального рака, врачи выделяют пять изменений в функционировании организма.
- Кровь в стуле.
- Изменение привычного опорожнения кишечника.
- Дискомфорт или боль в животе.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Необъяснимая утомляемость.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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