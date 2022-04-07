Чувство жажды может быть признаком прогрессирующего рака

«Если рак распространяется на другие части тела, например, на костную ткань, это может вызвать гиперкальциемию, при которой уровень кальция в крови повышается в результате его высвобождения из поврежденных костей. Это и вызывает у пациентов более интенсивное чувство жажды».

Кровь в стуле.

Изменение привычного опорожнения кишечника.

Дискомфорт или боль в животе.

Непреднамеренная потеря веса.

Необъяснимая утомляемость.