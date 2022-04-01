Онкология: чувство жажды может быть признаком прогрессирующего рака кишечника
Когда кости повреждаются прогрессирующим раком кишечника, кальций высвобождается в кровь; это с медицинской точки зрения известно как гиперкальциемия, которая может привести к различным симптомам. Cancer Research UK отметило, что гиперкальциемия, вызванная прогрессирующим раком, может привести к чувству жажды.
Другие возможные признаки гиперкальциемии включают утомляемость, тошноту, запор, раздражительность и спутанность сознания.
Заболевание также может привести к боли или боли в пораженной кости, а слабость в этой области более склонна к переломам. Если эти симптомы являются дополнительными к признакам рака кишечника, запишитесь на прием к врачу как можно скорее.
Симптомы рака кишечника:
- Кровотечение из заднего прохода (прямая кишка) или кровь в стуле.
- Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор.
- Припухлость, которую ваш врач может прощупать в заднем проходе или животе (животе), чаще справа.
- Похудение.
- Боль в животе или заднем проходе.
Присутствие крови в стуле может свидетельствовать о незлокачественных полипах, которые имеют риск превращения в рак или рак кишечника.
Если рак распространился на печень, у пострадавшего могут возникнуть:
- Дискомфорт или боль в правой части живота
- Чувствую себя больным
- Плохой аппетит и потеря веса
- Вздутие живота (так называемый асцит)
- Пожелтение кожи (желтуха)
- Зудящая кожа
Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.
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