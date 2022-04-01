Онкология: чувство жажды может быть признаком прогрессирующего рака кишечника

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Онкология: чувство жажды может быть признаком прогрессирующего рака кишечника

Когда кости повреждаются прогрессирующим раком кишечника, кальций высвобождается в кровь; это с медицинской точки зрения известно как гиперкальциемия, которая может привести к различным симптомам. Cancer Research UK отметило, что гиперкальциемия, вызванная прогрессирующим раком, может привести к чувству жажды. 

Другие возможные признаки гиперкальциемии включают утомляемость, тошноту, запор, раздражительность и спутанность сознания.

Заболевание также может привести к боли или боли в пораженной кости, а слабость в этой области более склонна к переломам. Если эти симптомы являются дополнительными к признакам рака кишечника, запишитесь на прием к врачу как можно скорее.

Симптомы рака кишечника:
  • Кровотечение из заднего прохода (прямая кишка) или кровь в стуле.
  • Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор.
  • Припухлость, которую ваш врач может прощупать в заднем проходе или животе (животе), чаще справа.
  • Похудение.
  • Боль в животе или заднем проходе.

Присутствие крови в стуле может свидетельствовать о незлокачественных полипах, которые имеют риск превращения в рак или рак кишечника.

Если рак распространился на печень, у пострадавшего могут возникнуть:
  • Дискомфорт или боль в правой части живота
  • Чувствую себя больным
  • Плохой аппетит и потеря веса
  • Вздутие живота (так называемый асцит)
  • Пожелтение кожи (желтуха)
  • Зудящая кожа
Ранее Медикфорум писал о симптомах деменции.

Cancer Research UK

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