Симптомы Омикрона в сравнение Дельтой - есть ли разница?
Исследование, которое будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в этом месяце в Лиссабоне, показывает, что люди с меньшей вероятностью будут госпитализированы с текущим вариантом Omicron, и что симптомы не длятся так долго у тех, кто были вакцинированы, чем с дельтой (6,87 дней против 8,89 дней).
Вариант Delta был доминирующим вариантом в мире до декабря прошлого года, когда его заменил Omicron.
Полученные данные подтверждают предыдущие исследования, которые предполагают, что инкубационный период и период заразности для Omicron короче, чем для предыдущих вариантов коронавируса.Новое исследование показало, что люди, у которых есть Омикрон, чаще получают симптомы в верхних дыхательных путях и реже теряют обоняние по сравнению с Дельтой.
Согласно исследованию, самая большая разница заключалась в потере обоняния, которая проявилась в 52,7 процентах случаев Delta и менее чем в 20 процентах случаев Omicron.
Два симптома COVID-19, которые неизменно преобладали в обоих вариантах, независимо от статуса вакцинации, — это боль в горле и хриплый голос.
Исследователи также обнаружили, что некоторые из наиболее изнурительных симптомов, таких как туман в голове, жжение в глазах, головокружение, лихорадка и головные боли, были значительно менее распространены у пациентов с Омикроном.
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Один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии, колледж-основатель Лондонского университета.
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