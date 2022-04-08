Вейпы вызывают зависимость у молодежи
Электронные сигареты или вейпы наносят вред и повышают вероятность курения среди молодежи. Такие данные получили ученые из Австралийского национального университета (ANU) после недавнего исследования. Обзор показал, что использование электронных сигарет с никотином увеличивает неблагоприятные последствия для здоровья среди молодежи, а в частности:
- начало курения;
- зависимость;
- отравление;
- судороги;
- травмы;
- ожоги;
- повреждение легких.
«Глобальные данные показывают, что электронные сигареты наносят значительный вред. Никотин одно из самых известных веществ, вызывающих привыкание. Вейпинг вызывает зависимость у современной молодежи», - рассказывает профессор Эмили Бэнкс из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения ANU.
Исследование показало, что молодые вейперы примерно в три раза чаще начинают курить, чем их некурящие сверстники. Употребление никотина детьми и подростками может привести к проблемам с зависимостью на всю жизнь, а также к трудностям с концентрацией внимания и обучением.
Ученые также обнаружили ранние признаки неблагоприятного воздействия электронных сигарет на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также работу легких.
«Производители вейпов и жидкостей для них используют ряд мифов, нацеленных на молодежь. В частности, что это просто «водяной пар». Жидкости для вейпов содержат сотни химических веществ, некоторые из которых известны своей токсичностью, а многие другие плохо изучены», - отмечает профессор Бэнкс.
Ранее специалисты объяснили связь курения и СДВГ у детей.
Эмили Бэнкс
Здоровье
Профессор из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения Австралийского национального университета
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