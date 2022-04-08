Вейпы вызывают зависимость у молодежи

начало курения;

зависимость;

отравление;

судороги;

травмы;

ожоги;

повреждение легких.

«Глобальные данные показывают, что электронные сигареты наносят значительный вред. Никотин одно из самых известных веществ, вызывающих привыкание. Вейпинг вызывает зависимость у современной молодежи», - рассказывает профессор Эмили Бэнкс из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения ANU.

«Производители вейпов и жидкостей для них используют ряд мифов, нацеленных на молодежь. В частности, что это просто «водяной пар». Жидкости для вейпов содержат сотни химических веществ, некоторые из которых известны своей токсичностью, а многие другие плохо изучены», - отмечает профессор Бэнкс.