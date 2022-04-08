Вейпы вызывают зависимость у молодежи

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Вейпинг вызывает зависимость

Электронные сигареты или вейпы наносят вред и повышают вероятность курения среди молодежи. Такие данные получили ученые из Австралийского национального университета (ANU) после недавнего исследования. Обзор показал, что использование электронных сигарет с никотином увеличивает неблагоприятные последствия для здоровья среди молодежи, а в частности:
  • начало курения;
  • зависимость;
  • отравление;
  • судороги;
  • травмы;
  • ожоги;
  • повреждение легких.
«Глобальные данные показывают, что электронные сигареты наносят значительный вред. Никотин одно из самых известных веществ, вызывающих привыкание. Вейпинг вызывает зависимость у современной молодежи», - рассказывает профессор Эмили Бэнкс из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения ANU.

Исследование показало, что молодые вейперы примерно в три раза чаще начинают курить, чем их некурящие сверстники. Употребление никотина детьми и подростками может привести к проблемам с зависимостью на всю жизнь, а также к трудностям с концентрацией внимания и обучением.

Ученые также обнаружили ранние признаки неблагоприятного воздействия электронных сигарет на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также работу легких.

«Производители вейпов и жидкостей для них используют ряд мифов, нацеленных на молодежь. В частности, что это просто «водяной пар». Жидкости для вейпов содержат сотни химических веществ, некоторые из которых известны своей токсичностью, а многие другие плохо изучены», - отмечает профессор Бэнкс.

Ранее специалисты объяснили связь курения и СДВГ у детей.
Эмили Бэнкс
Эмили Бэнкс
Здоровье
Профессор из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения Австралийского национального университета
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