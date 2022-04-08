Бросившие курить проживут на 5 лет дольше
Отказ от курения может подарить вам 5 дополнительных лет жизни. К такому приятному выводу пришли исследователи из Амстердамского университета.
Бросившие курить снижают риск целого ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до опухолей легких и полости рта. И вот теперь исследователи из Нидерландов рассчитали, что решившие бросить курить люди могут получить 5 дополнительных лет здоровой жизни. А значит, преимущества после отказа от этой вредной привычки являются ещё более значительными, чем это считали ранее.
Исследование включило почти 1 000 курильщиков, которые недавно перенесли инфаркт или стентирование, при этом авторы в реальности не следили строго за добровольцами. Они просто создали математическую модель, позволяющую точно рассчитать эффект отказа от курения. В теории исключение сигарет из жизни было в такой же степени эффективно, как одновременный приём трёх различных препаратов для укрепления здоровья сердца.
Курение отвечает за половину всех предотвратимых смертей среди жертв этой вредной привычки, и 50% этих смертей вызываются сердечно-сосудистыми заболеваниями. В табачном дыме более 7 000 химических веществ, включая смолы и другие ингредиенты, которые сужают артерии, повреждают кровеносные сосуды и приводят к серьёзным проблемам с сердцем. 18% курильщиков заболевают раком лёгких. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Амстердама
Здоровье
является одним из крупнейших в Европе (бюджет 600 млн евро, 31 тысяча студентов, 5 тысяч сотрудников)
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