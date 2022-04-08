Электросамокаты признали самым опасным видом транспорта
Электрические самокаты являются наиболее опасным видом транспорта, как показало исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Их пользователи обладают максимальным риском травмы, по сравнению с владельцами любого другого личного транспорта, включая даже мотоциклы.
Популярность электросамокатов продолжает расти, но любители этих довольно быстрых транспортных средств не носят никакой элементарной защиты, включая хотя бы шлемы, которые теперь рекомендуют не только мотоциклистам, но и велосипедистам. Между тем сам по себе электросамокат гораздо менее устойчив, чем велосипед и даже мотоцикл, поскольку он обладает небольшими по размеру колёсами. Любое препятствие на дороге, включая небольшую ямку, бордюр, которые водитель электросамоката не заметит, может стать причиной падения и получения тяжелых травм, в некоторых случаях – с летальным исходом.
Учёные из Калифорнии подсчитали что приблизительно на каждый миллион поездок на электросамокате 115 заканчиваются какими-либо травмами. Если сравнивать со статистикой по мотоциклам, то там эта цифра составляет 104 на миллион, а у любителей велосипедов - 15. Таковы данные с участием 1 354 пациентов клиник Лос-Анджелеса, собранные в период с января 2014 по январь 2020, то есть ещё до, и уже после появления на улицах этого мегаполиса электросамокатов.
Исследователи подчеркивают, что количество травм пользователей электросамокатов сильно недооценивается, и чаще всего они являются не такими тяжёлыми, как у любителей мотоциклов. Но скорость данных устройств с каждым годом всё растет, а количество адекватных водителей, которые подходят ответственно к своему здоровью и защите людей вокруг, используют защитные средства, а также контролируют свои передвижения по местам общественного пользования, увы, невелико. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
Оставить комментарий