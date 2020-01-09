Количество травм с электросамокатами растет
В США число травм с использование электрических скутеров увеличилось в три раза. И почти у каждого третьего пациента, доставляемого по скорой, отмечаются травмы головы.
С 2014 по 201 годы около 39 000 американцев были доставлены в больницы в связи с травмами, полученными при использовании электросамокатов. Таким образом, за период в четыре года число пострадавших от этих транспортных средств, стремительно набирающих популярность, увеличилось в три раза. Подавляющее большинство пострадавших, как сообщается, это молодые люди, при этом только 5% из всех использовали защитные шлемы. В результате, почти у каждого третьего была зафиксирована травма головы, как установили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
На женщин приходится около трети всех травм. Ранее та же самая команда ученых проследила за количеством и видами травм, полученных при катании на велосипедах. Оказалось, что любители скутеров значительно чаще сталкиваются именно с травмами головы, которые бывают наиболее непредсказуемыми и опасными для здоровья человека. В целом, статистика выглядит тревожной, если учесть, что в представлении большинства людей электросамокаты - безопасный вид транспорта. Об этом сообщает журнал JAMA Surgery.
"Электрические скутеры - довольно быстрая и удобная форма транспорта, которая помогает преодолевать автомобильные пробки в густонаселенных городах, - говорит автор исследования доктор Бенджамин Брейер (Benjamin Breyer). - Но мы крайне обеспокоены резким ростом травм и госпитализаций, попавших в статистику, особенно в течение прошлого года и среди молодых людей, среди которых число госпитализаций выросло на 354%". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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