Стоматолог рассказал, в каких случаях нужно вести ребенка к ортодонту

«В этом возрасте определенные виды аномалий уже можно корректировать. И с таким пациентом уже вполне можно договориться о снимке, снятии слепков и так далее. В этот период для коррекции зубного ряда используют разнообразные конструкции: пластинки, несъемные аппараты, трейнеры», — говорит доктор.

В первый раз проверить прикус желательно сразу после того, как прорезались верхние и нижние центральные зубы. Они находятся в центре зубного ряда, выпадают и прорезаются обычно первыми.Если с зубами есть какие-то проблемы, ребенка что-то беспокоит, можно сходить на первую консультацию в пять лет.Главная рекомендация эксперта — не затягивать с визитом к врачу, особенно, если есть вопросы. Некоторые патологии легко корректируются в раннем детстве, а вот с возрастом решить проблему будет гораздо сложнее.Частая проблема — слишком узкая верхняя челюсть. Тогда зубы из-за тесноты начинают расти куда попало, а не туда, куда должны. Увы, с возрастом само по себе ничего не выравнивается, а бесценное время упущено.После 14 лет раздвинуть небный шов мягко и безболезненно уже не получится. Только хирургическое вмешательство! А в раннем детстве решить эту проблему способен обычный аппарат, который ребенок носит год-полтора.