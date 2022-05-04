Откуда в организме берутся паразиты и как их нейтрализовать?

«Из продуктов питания: мясо, рыба, зелень, овощи. Многие паразиты даже выдерживают термическую обработку и заморозку. Также из воды: водоёмы, колодцы, водопровод. А вообще все, что нас окружает: скамейка в парке, сиденье в транспорте, витрина в магазине, трава, земля — является потенциальным источником паразитов», — отмечает специалист.

Паразитоз — одна из самых популярных в последнее время тем среди поклонников здорового образа жизни. Между тем многие недооценивают этот фактор и его колоссальное влияние на наше общее самочувствие. Откуда же паразиты приходят в наш организм?Не подозревая об истинной причине заболеваний, многие люди годами страдают от постоянного насморка, высыпаний на коже, усталости и слабости, нехватки энергии. А очень часто дело именно в них — пришельцах, которые поселились внутри вас и не собираются оттуда выбираться.Сложность в том, что универсальной чудо-таблетки от паразитов еще не придумали. Огромное значение имеет питание (в первую очередь, нужно минимизировать быстрые углеводы).Эффективными помощниками в борьбе с паразитами выступают травы. Безопасно и мягко, в отличии от лекарственных препаратов. Топ-трав, которые избавляют организм от паразитов: пижма, володушка, тысячелистник и мята, девясил, гвоздика, тмин и чеснок.