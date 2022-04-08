Что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени: говорит врач-кардиолог
Некоторые повседневные привычки, в числе которых сидячее времяпровождение, могут способствовать тому, что сосуды и сердце человека стареют раньше времени, – об этом говорит кардиолог Екатерина Племянникова.
Рассуждая о том, что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени, врач-кардиолог перечислила в интервью возможные причины.
- Нарушенный режим ночного сна.
- Малоподвижное существование.
- Отсутствие контроля над питанием.
- Хронический стресс.
- Курение.
- Нежелание проходить диспансеризацию или своевременно обращаться к врачу.
Что касается сидячей работы, отсутствия необходимых нагрузок, малоподвижности, сердце и сосуды по этой причине становятся слабыми, уязвимыми, поскольку их элементарно не тренируют, не укрепляют.
В свою очередь, люди, тяготеющие к вредному питанию, заставляют свои сосуды и сердце стареть раньше времени, когда употребляют много соли, сахара, переработанного красного мяса, насыщенных жиров и мало цельных растительных продуктов.
Тем, кто склонен сильно волноваться и переживать по любому поводу, врач Племянникова рекомендует учиться приемам, позволяющим лучше справляться со стрессом.
«Хронический стресс провоцирует аритмию, гипертонию, и лучшим способом борьбы с ним являются приносящее удовольствие хобби, а также занятия спортом, во время которых «сгорают» гормоны стресса», - добавила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки могут усиливать подверженность человека инфаркту миокарда.
Екатерина Племянникова
Здоровье
врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, кандидат медицинских наук
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