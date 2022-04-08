Что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени: говорит врач-кардиолог

Нарушенный режим ночного сна.

Малоподвижное существование.

Отсутствие контроля над питанием.

Хронический стресс.

Курение.

Нежелание проходить диспансеризацию или своевременно обращаться к врачу.

«Хронический стресс провоцирует аритмию, гипертонию, и лучшим способом борьбы с ним являются приносящее удовольствие хобби, а также занятия спортом, во время которых «сгорают» гормоны стресса», - добавила эксперт.