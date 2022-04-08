Что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени: говорит врач-кардиолог

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плохо с сердцем

Некоторые повседневные привычки, в числе которых сидячее времяпровождение, могут способствовать тому, что сосуды и сердце человека стареют раньше времени, – об этом говорит кардиолог Екатерина Племянникова.

Рассуждая о том, что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени, врач-кардиолог перечислила в интервью возможные причины.
  • Нарушенный режим ночного сна.
  • Малоподвижное существование.
  • Отсутствие контроля над питанием.
  • Хронический стресс.
  • Курение.
  • Нежелание проходить диспансеризацию или своевременно обращаться к врачу.
Племянникова заметила, что отсутствие регулярного графика сна, его недостаток или, наоборот, избыток является одним из самых серьезных факторов, подрывающих здоровье сердечно-сосудистой системы. С некачественным, плохим сном ассоциируется гормональные, эндокринные нарушения, повышение давления и уровня сахара в крови.

Что касается сидячей работы, отсутствия необходимых нагрузок, малоподвижности, сердце и сосуды по этой причине становятся слабыми, уязвимыми, поскольку их элементарно не тренируют, не укрепляют.

В свою очередь, люди, тяготеющие к вредному питанию, заставляют свои сосуды и сердце стареть раньше времени, когда употребляют много соли, сахара, переработанного красного мяса, насыщенных жиров и мало цельных растительных продуктов.

Тем, кто склонен сильно волноваться и переживать по любому поводу, врач Племянникова рекомендует учиться  приемам, позволяющим лучше справляться со стрессом.

«Хронический стресс провоцирует аритмию, гипертонию, и лучшим способом борьбы с ним являются приносящее удовольствие хобби, а также занятия спортом, во время которых «сгорают» гормоны стресса», - добавила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки могут усиливать подверженность человека инфаркту миокарда.
Екатерина Племянникова
Екатерина Племянникова
Здоровье
врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, кандидат медицинских наук
Теги : болезни сердца, причины болезней, Екатерина Племянникова