Какое средство лучше для быстрой помощи: таблетка или укол? Говорит врач

«Особенно эффективны уколы, которые делаются внутривенно. В таком случае действие, например, обезболивающего или реанимирующего препарата в разы выше и лучше», - сказала Людмила Лапа.

интервью врача прозвучало мнение, что использование инъекционных препаратов является более действенным терапевтическим методом, если пострадавшим людям нужна экстренная медицинская помощь. После укола лекарственное средство быстро поступает в кровь – таблеткам требуется для этого больше времени, поскольку они проходят этапы растворения, всасывания организмом.Медик заметила, что последние поколения препаратов в форме таблеток являются более совершенными в плане усвоения – они значительное быстрее, чем их предшественники, проникают в кровяное русло и оказывают нужное действие. Но даже эти таблетки не лучше уколов, уступают по быстроте терапевтического эффекта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают опасным использование в быту уколов и капельниц.