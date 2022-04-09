Нутрициолог объяснила, что делать, если витамины не дают эффекта

«Качество витаминов, конечно, имеет значение. Аптечные, например, не рекомендую от слова совсем. Чаще это бесполезная трата денег и времени. С производителями добавок тоже надо держать ухо востро. Бывают серьёзные вопросы к качеству сырья и дозировкам. Но это не самые главные причины неэффективности витаминов», — говорит эксперт.

Не всегда прием витаминов, порой даже очень дорогих, оправдывает ожидания. Волосы как выпадали, так и выпадают. Энергии как не было, так и нет. Может быть, витамины плохие?Витамины могут не усваиваться из-за дефицита белка. Это довольно частая причина, но многие о ней даже не подозревают. Аналогично с дефицитом жиров, от которых напрямую зависит усвоение жирорастворимых витаминов. То есть дело не только в качестве добавок, но и в вашем питании.Влияет на эффективность витаминов также кислотность в желудке, активность поджелудочной железы, состояние печени. Если жиры не усваиваются или их мало, вместе с ними мимо проходят и витамины А, D, E, К.Поэтому прежде, чем критиковать качество витаминов, решите все выше перечисленные проблемы, а также проконсультируйтесь с доктором, который подберет для вас нужную дозировку.