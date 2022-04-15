Белые пробки в миндалинах: нужно ли их чистить и удалять?

«Нужно определиться, насколько сильно выражен дискомфорт в горле по 10-бальной шкале, где 0 — совсем не беспокоит, 10 — очень беспокоит. Если больше 5, можно начать полоскать горло солевым раствором: половина чайной ложки на стакан воды и рассасывать леденцы. Если более 7 баллов — это уже реальный дискомфорт, и лучше идти к врачу», — отмечает эксперт.

Диагностировать у себя пробки в миндалинах можно самостоятельно. Откройте широко рот и посмотрите на гланды. Есть ли в них белые комочки? Вот это и есть те самые пробки. Кому-то они доставляют только эстетический дискомфорт, а кому-то реально мешают жить.Еще одна серьезная проблема, с которой часто связаны пробки, — это запах изо рта.⠀Если он есть, и при этом в гландах видны казеозные пробки, вероятнее всего, что источником неприятного аромата являются именно они.Сам по себе запах без других симптомов и воспаления опасности не представляет. Но он может стать причиной психологических комплексов. Чтобы минимизировать запах, нужно регулярно полоскать горло солевым или содовым раствором.Можно делать это даже после каждого приема пищи. Эффект усилится, если параллельно не забывать чистить язык при каждом полоскании. Делать это можно чайной ложной, обратной стороной зубной щетки или специальным скребком.Если же казеозные пробки сопровождаются увеличением лимфоузлов, повышенной температурой и частыми ангинами, то самостоятельного домашнего ухода за горлом будет мало. Здесь нужна помощь специалиста.