Симптомы рака: онемение языка может сигнализировать о проблеме
Большую часть времени люди думают о своем рту только тогда, когда чистят зубы или идут к стоматологу. В остальное время, даже если оно используется для еды, питья и разговоров, оно не приходит людям в голову. Тем не менее, это может открыть окно в здоровье человека. Признаки во рту могут указывать на то, что что-то не так с общим состоянием здоровья.
Это включает в себя онемение языка, один из семи признаков, которые, по словам клиники Кливленда, могут сигнализировать о чем-то злонамеренном, о чем-то немного более пагубном, чем зубная боль.
В некоторых случаях эти симптомы могут быть признаком рака ротовой полости.
Помимо онемения во рту, могут возникнуть и другие признаки, которые могут указывать на что-то зловещее:
- Ноющая боль во рту
- Кровотечение во рту, которое не заживает и длится более двух недель
- Отек шеи, который длится более двух недель
- Область во рту обесцвечивается и остается такой
- Припухлость или утолщение щеки, которое не проходит
- Постоянное ощущение, что что-то застряло в горле, или изменение голоса, которое длится более двух недель
«Мы постоянно видим пациентов, у которых раздражение вокруг зуба перерастает в плоскоклеточный рак, который может беспокоить их до года».
Хотя любой рак опасен, Берки добавляет:
«Хорошая новость заключается в том, что при раннем обнаружении эти виды рака очень хорошо излечимы».
Ранее Медикфорум писало диабете 2 типа.
Брайан Беркли
Здоровье
Врач, доктор медицинских наук Кливлендской клиники.
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