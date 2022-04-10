Симптомы рака: онемение языка может сигнализировать о проблеме

Ноющая боль во рту

Кровотечение во рту, которое не заживает и длится более двух недель

Отек шеи, который длится более двух недель

Область во рту обесцвечивается и остается такой

Припухлость или утолщение щеки, которое не проходит

Постоянное ощущение, что что-то застряло в горле, или изменение голоса, которое длится более двух недель

«Мы постоянно видим пациентов, у которых раздражение вокруг зуба перерастает в плоскоклеточный рак, который может беспокоить их до года».

«Хорошая новость заключается в том, что при раннем обнаружении эти виды рака очень хорошо излечимы».