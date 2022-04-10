Коронавирус: вот почему можно заразиться ковидом «два, три и даже больше раз»
Британский кардиологический фонд (BHF) утверждает, что «можно заразиться COVID-19 два, три и даже больше раз». Благотворительная организация объясняет, что по мере появления новых вариантов и снижения иммунитета от предыдущей инфекции и иммунизации со временем повторное заражение COVID-19 «становится все более распространенным явлением».
NHS предлагает антитела и противовирусное лечение людям с коронавирусом (COVID-19), которые подвергаются наибольшему риску серьезно заболеть.
«Когда кто-то заражается коронавирусом, его иммунная система вырабатывает ответ, который помогает ему бороться с вирусом, если он снова подвергается воздействию вируса. Но неясно, как долго длится этот иммунный ответ, и он, вероятно, различается у разных людей». В NHS говорят, что если у вас снова появятся симптомы коронавируса, у вас, вероятно, есть некоторый иммунитет к вирусу, но неясно, как долго он продлитс».
В нем говорится, что в Англии, хотя по закону вы больше не обязаны самоизолироваться, если у вас есть COVID-19, «вы должны стараться оставаться дома и подальше от других, чтобы избежать передачи вируса».
«Вы должны избегать тесного контакта с людьми, подверженными повышенному риску заражения COVID-19. Это особенно важно, если их иммунная система означает, что они подвергаются более высокому риску серьезного заболевания от COVID-19, даже если у них была вакцина против COVID-19».
Если вы не вакцинированы, это также увеличивает риск повторного заражения Covid. Согласно данным ONS, у людей, которые не были вакцинированы, вероятность заразиться Covid во второй раз была более чем в два раза выше, чем у людей, которые были полностью вакцинированы от 14 до 89 дней назад.
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Британский кардиологический фонд (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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