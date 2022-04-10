Коронавирус: вот почему можно заразиться ковидом «два, три и даже больше раз»

«Когда кто-то заражается коронавирусом, его иммунная система вырабатывает ответ, который помогает ему бороться с вирусом, если он снова подвергается воздействию вируса. Но неясно, как долго длится этот иммунный ответ, и он, вероятно, различается у разных людей». В NHS говорят, что если у вас снова появятся симптомы коронавируса, у вас, вероятно, есть некоторый иммунитет к вирусу, но неясно, как долго он продлитс».

«Вы должны избегать тесного контакта с людьми, подверженными повышенному риску заражения COVID-19. Это особенно важно, если их иммунная система означает, что они подвергаются более высокому риску серьезного заболевания от COVID-19, даже если у них была вакцина против COVID-19».