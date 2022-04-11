Черный перец помогает лечить рак груди
Соль и черный перец — главные усилители вкуса на всех кухнях мира. Однако эта острая пряность может не только добавить вкуса блюду, но и помочь в борьбе с раком.
Исследования in vitro (в пробирке) показали, что пиперин, активное вещество, присутствующее в перце, снижает репродукцию клеток рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки и способствует гибели раковых клеток.
Ученые из Университета Тоямы под руководством доктора Шерифа Абдельхамеда, сравнили более полусотни соединений из различных специй и обнаружили, что пиперин эффективнее всего улучшает действие лечения тройного негативного рака молочной железы, который считается одним из самых агрессивных видов. Пиперин также показал результаты в снижении устойчивости раковых клеток к различным лекарствам. Это может положительно сказаться на эффективности химиотерапии.
Однако важно подчеркнуть, что большинство исследований проводилось на клеточных культурах или животных, а не на людях. Поэтому ученым еще предстоит узнать, как пиперин влияет на людей с раком, и какая дозировка помогает в борьбе со злокачественными новообразованиями.
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Шериф Абдельхамед
Здоровье
Доктора Университета Тоямы
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