Страдаете весной от аллергии? Причиной может быть не пыльца

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Аллергию на пылевых клещей можно перепутать с сезонной

Для многих весна — любимое время года. Вокруг начинают зеленеть деревья, распускаются цветы. Но для кого-то это самый тяжелый период года — из-за аллергии. Классические симптомы сезонной аллергии:
  • слезоточивость;
  • насморк;
  • зуд кожи;
  • кашель.
Однако не всегда виновницей обострения аллергии является пыльца. Особенно если симптомы ярче всего проявляются по утрам. В этом случае причиной могут быть пылевые клещи. Они обитают в постельном белье, на шторах, в коврах, в мягкой мебели. По данным Американской ассоциации легких, в четырех из пяти домов в США есть пылевые клещи.

Пылевые клещи питаются чешуйками кожи, которые сбрасывает человек (до 1,5 г в сутки). Неважно, насколько чист и опрятен ваш дом; простая уборка и смена простыней и наволочек не избавит от пылевых клещей. Обычные чистящие средства, такие как пылесосы, также неэффективны для борьбы с ними.

Как отмечает Американский фонд астмы и аллергии, существует не менее 13 различных видов клещей. При этом вызывать аллергию могут не только живые членистоногие, но и их мертвые тела. Поскольку симптомы аллергии, вне зависимости от триггера, схожи, не стоит исключать вероятность клещей. Чаще всего при них симптомы проявляются по утрам, а сезонная зависимость отсутствует.

Ранее специалисты предупредили об опасности сильной привязанности к домашним животным.

Американская ассоциация легких

Здоровье

Некоммерческая организация

Теги : пыльца, аллергия, пылевые клещи