Страдаете весной от аллергии? Причиной может быть не пыльца
Для многих весна — любимое время года. Вокруг начинают зеленеть деревья, распускаются цветы. Но для кого-то это самый тяжелый период года — из-за аллергии. Классические симптомы сезонной аллергии:
- слезоточивость;
- насморк;
- зуд кожи;
- кашель.
Пылевые клещи питаются чешуйками кожи, которые сбрасывает человек (до 1,5 г в сутки). Неважно, насколько чист и опрятен ваш дом; простая уборка и смена простыней и наволочек не избавит от пылевых клещей. Обычные чистящие средства, такие как пылесосы, также неэффективны для борьбы с ними.
Как отмечает Американский фонд астмы и аллергии, существует не менее 13 различных видов клещей. При этом вызывать аллергию могут не только живые членистоногие, но и их мертвые тела. Поскольку симптомы аллергии, вне зависимости от триггера, схожи, не стоит исключать вероятность клещей. Чаще всего при них симптомы проявляются по утрам, а сезонная зависимость отсутствует.
Ранее специалисты предупредили об опасности сильной привязанности к домашним животным.
Американская ассоциация легких
Здоровье
Некоммерческая организация
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